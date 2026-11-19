По мнению экспертов, такая тенденция в перспективе может привести к нарушению гарантий статьи 6 Европейской конвенции по правам человека.

"Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR фиксируют обстоятельства, которые в совокупности и с учетом дальнейшего хода судебного разбирательства могут привести к нарушению гарантий статьи 6 ЕКПЧ в части обеспечения принципа равенства сторон и надлежащей проверки доказательств, по которым существуют обоснованные сомнения", - говорится в очередном мониторинговом отчете миссии.

Суд исследует доказательства обвинения

В отчете говорится, что на последнем заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства стороны обвинения.

Прокурор дополнительно объявил прогнозные показатели баланса электроэнергии, предложенные уровни оптовой рыночной цены, объемы добычи, импорта и потребления угля, расходы по его перевозке по железной дороге, а также расчетную рентабельность предприятий группы ДТЭК.

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По данным наблюдателей, суд неоднократно просил прокурора объяснить не только цифры, но и их доказательное значение и связь с предъявленным обвинением. Уточнить содержание отдельных материалов пыталась также сторона защиты.

"В ходе этого судебного заседания наблюдателями мониторинговой миссии не было зафиксировано предоставление стороной обвинения исчерпывающих объяснений по всем поднятым судом и защитой вопросов", - подчеркивают в IAC ISHR.

Какие вопросы возникли у наблюдателей

По данным миссии, прокурор в ряде случаев ссылался на то, что взаимосвязь между материалами станет понятной при дальнейшем исследовании.

В то же время эксперты уточняют, что эти обстоятельства не дают оснований автоматически подвергать сомнению принадлежность или достоверность доказательств.

Однако, по их словам, вопросы содержания и доказательного значения части материалов остаются открытыми, а защита до сих пор не имела полноценной возможности системно изложить свои возражения.

В миссии сослались на практику Европейского суда по правам человека: гарантированные Конвенцией права должны быть "практическими и эффективными, а не теоретическими или иллюзорными" (дело Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye).

Эксперты признают, что отложение возражений защиты само по себе не нарушает Конвенцию. Однако, по их мнению, продолжительная неопределенность относительно того, когда и как эти возражения будут рассмотрены, требует оценки с точки зрения равенства процессуальных возможностей сторон.