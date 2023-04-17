Дело о премиях: завтра суд объявит приговор мэру Тернополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Тернополяны" .

Сегодня заседание суда по премиям Надалу длилось 2,5 часа. Судья рассмотрела все материалы дела, адвокат и мэр предоставили свои объяснения.

Прокурор потребовала признать Надала виновным в совершении административного правонарушения и наложить штраф в размере 6800 гривен.

Судья собрала документы и заявила, что приговор будет оглашен завтра 18 апреля в 15:00.

Напомним, НАПК сообщало, что Надал в течение войны выписывал себе максимальные премии, размер которых мог достигать 250% от должностного оклада. За это в его отношении был составлен административный протокол.

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