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Дело о премиях: завтра суд объявит приговор мэру Тернополя

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Понедельник 17 апреля 2023 18:17
Дело о премиях: завтра суд объявит приговор мэру Тернополя Фото: Сергей Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)
Автор: Елизавета Драбкина

Тернопольский городской районный суд рассматривает дело о законности назначения премий мэру Тернополя Сергею Надалу. Завтра суд объявит приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Тернополяны".

Сегодня заседание суда по премиям Надалу длилось 2,5 часа. Судья рассмотрела все материалы дела, адвокат и мэр предоставили свои объяснения.

Прокурор потребовала признать Надала виновным в совершении административного правонарушения и наложить штраф в размере 6800 гривен.

Судья собрала документы и заявила, что приговор будет оглашен завтра 18 апреля в 15:00.

Напомним, НАПК сообщало, что Надал в течение войны выписывал себе максимальные премии, размер которых мог достигать 250% от должностного оклада. За это в его отношении был составлен административный протокол.

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Сергей Надал Тернополь Суд
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