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Справа про премії: завтра суд оголосить вирок меру Тернополя

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Понеділок 17 квітня 2023 18:17
Справа про премії: завтра суд оголосить вирок меру Тернополя Фото: Сергій Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тернопільський міський районний суд розглядає справу щодо законності призначення премій меру Тернополя Сергію Надалу. Завтра суд оголосить вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Тернополяни".

Сьогодні засідання суду щодо премії Надалу тривало 2,5 години. Суддя розглянула усі матеріали справи, адвокат та мер надали власні пояснення.

Прокурор вимагала визнати Надала винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти штраф у розмірі 6800 гривень.

Суддя зібрала документи та заявила, що вирок оголосить завтра 18 квітня о 15:00.

Нагадаємо, НАЗК повідомляло, що Надал протягом війни виписував собі максимальні премії, розмір яких міг досягати 250% від посадового окладу. За це щодо нього було складено адміністративний протокол.

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Сергій Надал Тернопіль Суд
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