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Дело о премиях: суд признал невиновным мэра Тернополя

Фото: Сергей Надал, мэр Тернополя (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Суд не зафиксировал правонарушений в действиях мэра Тернополя Сергея Надала, который выписывал себе ежемесячные премии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Terminovo.

Как отмечает местное издание, судья Тернопольского суда Ирина Марциковская постановила, что решение о создании комиссии по выдаче премии городскому голове не является незаконным. Она отвергла доводы обвинения о том, что комиссия состоит из лиц, которые напрямую связаны с мэром.

При этом судья посчитала, что подписание документов от комиссии о назначении премий было "номинальной обязанностью" Надала.

"У Надала не было реального конфликта интересов, поскольку действовал в рамках действующего законодательства Украины", - заявила судья.

Таким образом, суд решил закрыть дело из-за отсутствия факта административного правонарушения.

Стоит заметить, что прокуратура просила для Надала штраф в размере 6 800 гривен, поскольку он не обратился в НАПК по поводу возможного конфликта интересов и продолжил выписывать себе премии.

Напомним, 4 апреля на Надала составили административный протокол, поскольку он в течение полномасштабной войны выписывал себе максимальные премии, которые достигали 250% должностного оклада.

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ТернопольпремияСергей НадалСуд