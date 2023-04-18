Дело о премиях: суд признал невиновным мэра Тернополя

Суд не зафиксировал правонарушений в действиях мэра Тернополя Сергея Надала, который выписывал себе ежемесячные премии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Terminovo.
Как отмечает местное издание, судья Тернопольского суда Ирина Марциковская постановила, что решение о создании комиссии по выдаче премии городскому голове не является незаконным. Она отвергла доводы обвинения о том, что комиссия состоит из лиц, которые напрямую связаны с мэром.
При этом судья посчитала, что подписание документов от комиссии о назначении премий было "номинальной обязанностью" Надала.
"У Надала не было реального конфликта интересов, поскольку действовал в рамках действующего законодательства Украины", - заявила судья.
Таким образом, суд решил закрыть дело из-за отсутствия факта административного правонарушения.
Стоит заметить, что прокуратура просила для Надала штраф в размере 6 800 гривен, поскольку он не обратился в НАПК по поводу возможного конфликта интересов и продолжил выписывать себе премии.
Напомним, 4 апреля на Надала составили административный протокол, поскольку он в течение полномасштабной войны выписывал себе максимальные премии, которые достигали 250% должностного оклада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.