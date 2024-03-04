Дело Пашинского. О главных фигурантах и женском следе

Обнародованные разговоры Сергея Пашинского, который проходит главным фигурантом уголовного производства о незаконной реализации нефтепродуктов, нанесших государству ущерб почти на 1 млрд грн, лишний раз подтвердили скандальность экс-нардепа. От его импульсивного характера пострадали многие: он угрожал, запугивал, оказывал давление, организовывал грязные медиакампании, в конце концов – стрелял.

Но вопрос грубой брани на записях – не самое плохое, в чем можно было бы обвинить Сергея Пашинского. Аудиофайлы продемонстрировали, что экс-нардеп ведет "теневые" игры и привлечен к мошенническим схемам с "многими неизвестными".

Один из аргументов защиты Пашинского в суде основывался на политической составляющей. Мол, экс-нардепа пытаются привлечь к ответственности, потому что он "невыгоден власти". Потому-то и реанимировали дело "десятилетней давности".

Однако, как пояснил директор НАБУ Семен Кривонос, уголовное производство по "нефтепродуктам Курченко" было возобновлено в 2019 году. И почти все это время – вплоть до вручения подозрения – стражи порядка занимались восстановлением доказательств, собранных СБУ и прокуратурой в 2015-2016 годах.

О том, как оперативные материалы и доказательства уничтожались по этому делу, рассказал экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. Именно его группа сопровождала расследование кражи "нефтепродуктов Курченко". Сакварелидзе искренне признался в том, что многие материалы скрыли, в частности, обнародованные во время судебных заседаний записи разговоров Пашинского с ближайшим окружением.

По словам экс-замгенпрокурора, на следственную группу постоянно оказывалось давление со стороны высшего руководства государства и самого Пашинского, который тогда возглавлял парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. Поэтому дело смогли возобновить только после смены власти в стране.

Но не только высокопоставленные должностные лица "покрывали" сделку с "нефтепродуктами Курченко". В то время основу коалиции в Верховной раде составляли "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт". Если сейчас пытаются назначать чиновников с помощью конкурсов, тогдашний дуумвират делил должности по квотному принципу: одних рассаживали в кресла по квоте БПП, других – НФ. Отбор "нужных" кандидатов внутри этих политсил проходил только по самому понятному принципу.

Должностей было много. И необязательно сражаться за министерские кресла. Скажем, по квоте "Народного фронта" (одним из столпов которого был именно Сергей Пашинский) в 2015 году на должность главы Государственной аудиторской службы Украины была назначена Лидия Гаврилова (уволена в 2019-м).

Забегая вперед, следует сказать, что именно Госаудитслужба сыграла одну из ключевых ролей, чтобы дело "нефтепродуктов Курченко" дошло до суда. Именно ее эксперты в 2022-2023 годах провели проверку ГП "Укртранснефтепродукт", по которой незаконно реализовывалось конфискованное горючее.

Почему проверка госпредприятия не состоялась раньше, например, в 2015-2016 годах? Лидию Гаврилову назначили на должность главы ГАСУ по квоте "Народного фронта". К тому же она была женой Владимира Гаврилова, гендиректора "Укртранснефтепродукта", который также получил свой пост по квоте "Народного фронта", одним из "командиров" которого был Пашинский.

Сама Лидия Гаврилова постепенно выпала из виду следователей. Но не совсем. Она стала героиней другого уголовного производства, связанного с коррупцией.

В 2017 году НАБУ возбудило против Гавриловой дело за незаконное обогащение. Детективы выяснили, что в 2015-2016 годах аудитор приобрела активы почти на 10 млн грн. И подала ложную декларацию.

Речь идет о квартире и паркоместе, новом внедорожнике, дорогой мебели, технике, а также золотых слитках и наличных – 112,8 тыс. долларов и 8,5 тыс. евро, которые были изъяты при обыске. Именно в эти годы происходила сделка Пашинского и ее мужа с "нефтепродуктами Курченко".

Дело Лидии Гавриловой даже дошло до суда. В январе 2018 детективы НАБУ сообщили ей подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Но в защиту чиновницы "по квоте Пашинского" встали в правительстве.

Кабинет министров направил в Соломенский суд Киева письмо с просьбой при рассмотрении вопроса об отстранении Гавриловой учесть "положительную характеристику". Чиновники в частности указали "Ее отличает новаторский подход к решению вопросов, относящихся к ее компетенции".

Напомним, что "этот новаторский подход" – пренебрежение бывшей главой ГАСУ своими прямыми обязанностями, которая должна осуществить проверку ГП "Укртранснефтепродукт", – сейчас оценивается в почти 1 млрд грн государственных убытков.