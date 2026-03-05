RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дело "Мидас": прокурор признал отсутствие важных доказательств против Галущенко

14:20 05.03.2026 Чт
2 мин
Судебный процесс над Германом Галущенко по делу "Мидас" получил новый поворот
aimg Юлия Бойко
Появились новые подробности суда над Германом Галущенко (фото: Getty Images)

Сторона обвинения по делу Германа Галущенко признала отсутствие записей общения министра энергетики с другими участниками инкриминируемого преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление прокурора непосредственно в зале суда.

Читайте также: Когда НАБУ завершит расследование по делу "Мидас": в бюро назвали планы

Новый поворот в суде над Германом Галущенко

Обвинение подтвердило: зафиксированных разговоров экс-чиновника с остальными фигурантами дела "Мидас" у следствия нет.

"Мы подтверждаем тот факт, что прямых разговоров там, где было бы зафиксировано общение Галущенко с другими соучастниками преступной организации, где непосредственно идет речь о фактах совершения преступлений Галущенко - нет", - заявил прокурор во время судебного заседания.

НАБУ не смогло должным образом обосновать подозрение Галущенко

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ не смогло должным образом обосновать подозрение Галущенко.

Речь идет, в частности, о путанице с позывными, которыми сторона обвинения обозначала Галущенко в материалах дела.

По словам адвокатов, на старте досудебного расследования в ноябре 2025 года в медиа фигурировала версия, что Галущенко проходил под прозвищем "Профессор", а не "Сигизмунд".

Впрочем, впоследствии НАБУ без объяснений и процессуального обоснования изменило это прозвище.

"Причем правоохранители были уверены настолько, что это подавалось как установленный факт. Но впоследствии работники НАБУ и САП на всю страну сообщили, что они немножко ошиблись. Что "Профессор" - это другое лицо, которое действительно имеет ученое звание профессора", - сказал адвокат.

То есть, подчеркнул правозащитник, "произошла, мягко говоря, коррекция версии".

"После этого Герман Валерьевич странным образом перестал быть "Профессором" и становится "Сигизмундом". Без объяснений и без процессуального обоснования такой метаморфозы", - добавил адвокат.

К слову, в НАБУ пока не прокомментировали заявление адвокатов о путанице с позывными.

Экс-министра энергетики Галущенко задержали детективы НАБУ и прокуроры САП в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу.

Подозрение по делу "Мидас" было вручено Галущенко на следующий день. Правоохранители инкриминируют ему участие в схеме легализации капиталов через оффшорные структуры и семейный инвестиционный фонд.

17 февраля Высший антикоррупционный суд назначил подозреваемому Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 200 млн грн. При этом сторона обвинения настаивала на сумме в 425 млн грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУСАПГерман Галущенко