Зеленского призывают начать частичную национализацию FirePoint

В Украине предлагают частично национализировать компанию Fire Point и отстранить Рустема Умерова от должности в СНБО на фоне новых данных по "делу Мидас".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Общественного антикоррупционного совета (ОАР) при Минобороны и издание "Украинская правда".
Антикоррупционный совет призывает начать процесс частичной национализации компании Fire Point. Основанием стали материалы дела "Мидас", согласно которым реальным бенефициаром предприятия является Тимур Миндич.
Поскольку бизнесмен находится в санкционных списках, юридическое подтверждение его прав собственности приведет к потере компанией возможности поставлять свою продукцию Силам обороны Украины.
В ОАР отмечают, что Fire Point предоставила заведомо ложные данные о своих владельцах и должна получить статус рисковой.
Действия бывшего министра обороны Рустема Умерова ОАР трактует как имеющие признаки злоупотребления властью (ст. 364 УКУ). Также его обвиняют в разглашении государственной тайны (ст. 328 УКУ) в кейсах по "израильским бронежилетам" и продвижении интересов Fire Point.
Что касается Тимура Миндича, совет видит в его действиях признаки злоупотребления влиянием (ст. 369-2 УКУ) и подстрекательство к нецелевому использованию бюджетных средств (ст. 210 УКУ).
Общественный антикоррупционный совет официально обратился к руководству государства с рядом требований:
"Руководство государства обязано полностью отстраниться от бывших и нынешних дружеских отношений с людьми, которые использовали свое положение, должности и связи для собственного обогащения", - говорится в заявлении ОАР.
Кроме того, антикоррупционный совет заявил о готовности лично присоединиться к проверкам для быстрого решения проблемы.
В среду, 29 апреля, издание "Украинская правда" опубликовало содержание первой части разговоров. На аудиозаписях зафиксированы разговоры Миндича с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром, Рустемом Умеровым и женщиной по имени Наталья.
Во время одной из бесед Миндич и секретарь СНБО обсуждали возможные кадровые перестановки во власти. Речь шла о вероятном назначении Умерова послом в США, а тогдашнего премьер-министра Дениса Шмыгаля - на должность министра обороны Украины.
Кроме кадровых вопросов, на записях зафиксировано обсуждение производства оружия. Миндич и Умеров упоминали компанию Fire Point и обсуждали модели ее дальнобойного вооружения - FP-1, FP-5 и FP-7.
Во время этого разговора Миндич жаловался Умерову на то, что компания Fire Point недофинансируется.
Напомним, НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи, фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.
Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.
Одним из главных фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич - за несколько часов до обысков ему удалось сбежать за границу и сейчас он находится в розыске. Впоследствии журналисты разыскали его в Израиле. Во время общения со СМИ Миндич назвал дело "медийным кейсом" и отрицал вину.