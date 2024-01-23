Дело Мазепы: За что судят владельца Concorde Capital и почему кейс вызвал резонанс

В четверг, 18 января правоохранители ГБР задержали украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его автомобиль остановили на польской границе и вручили ему подозрение. На следующий день, 19 января, Печерский суд избрал Мазепе меру пресечения – два месяца под стражей с залогом в 349 млн грн.

За что задержали Мазепу, почему он заявляет о давлении на бизнес и что на это отвечают правоохранители, – разбиралось РБК-Украина.

Goodlife под Киевом

Дело Игоря Мазепы стартовало еще 10 лет назад, в 2014 году. Еще тогда генеральный директор IC Concorde Capital вместе с партнерами построил в Вышгородском районе под Киевом коттеджный городок премиум-класса Goodlife. Спустя десятилетие выяснилось, что земли, на котором возвели дома – это участок левобережной защитной гребли каскада киевских ГЭС.

На землях, которые принадлежат гидроэлектростанциям, можно вести хозяйственную деятельность, но нельзя заниматься масштабным строительством. Как утверждает Бюро, Мазепа вместе с партнерами, местными чиновниками и сотрудниками Госгеокадастра провернули следующую схему – госслужащие выдавали земли ГЭС для ведения хозяйства подставным лицам, которым платили тысячу гривен за номинальное владение участком. Бизнесмены выкупали у них земли за маленькую цену, строили на них дома и продавали по цене от 500 тысяч долларов. Причем, продавали не дома, а сами участки, о чем на брифинге заявил глава ГБР Алексей Сухачев.

"Новому владельцу продавали только земельный участок. Налоги от продажи дома не начислялись в государственный бюджет. Чтобы избежать установленных процедур введения жилых домов в эксплуатацию, выдавались справки, в которых указывали заведомо неправильные данные о том, что дома построены еще до 1991 года", – рассказал Сухачев.

Глава ГБР Алексей Сухачев (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Бюро заявило, что установило 12 человек – чиновников и бизнесменов, которые были причастны к обороту земель. Все они получили подозрения. ГБР предварительно доказало незаконную приватизацию 7 гектаров, но в обороте могут быть целых 300, о чем заявил глава ведомства. Ориентировочная стоимость всей якобы незаконно приватизированной земли – 1,1 млрд грн. Опираясь именно на эту сумму, в ГБР будут объяснять, почему изначально просили установить Мазепе залог в размере 700 млн грн.

На сегодняшний день 4 фигурантам сообщили о подозрении в создании и руководстве преступной организацией (Мазепа в их числе), еще часть судят по незаконной приватизации государственного имущества, остальных по легализации и отмыванию этого незаконно имущества. Главным фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд над Мазепой

19 января Игорь Мазепа приехал в Печерский суд, где рассматривалось его дело. Бизнесмен, зайдя в зал, поздоровался с несколькими вольными слушателями и сел возле адвокатов. Суд начался с того, что сторона защиты попросила вести трансляцию заседания, но судья отказал, сославшись на то, что в зале и так много камер и весь процесс освещается прессой.

Потом адвокат ходатайствовал об отводе прокурора из ОГП. Он объяснил это тем, что некоторые процессы – к примеру, обыски в офисах Concorde Capital или заявления ГБР в пресс-релизах, нарушали закон.

"Сегодня в 6:30 детектив ГБР сказал приехать для получения подозрения и, соответственно, сразу же на месте вручил ходатайство об избрании меры пресечения. Это было приблизительно 7:50 утра. Удивляет поспешность, у нас все следственные действия происходят днем", – отметил адвокат.

Его ходатайство об отводе прокурора судья не удовлетворил, так же как и требование поменять самого следственного судью. Правда, ходатайство об отводе судьи затянуло сам процесс на несколько часов. В перерывах Игорь Мазепа согласился дать комментарии журналистам. По его словам, весь судебный процесс – "филькина грамота".

"Прокуроры говорят: "На основании документа, который был разработан проектной документацией постройки этой дамбы Киевской ГЭС от 1965 года". Все эти сооружения – они есть по сути землями дамбы. Тогда у меня вопрос: где за все наши годы независимости были все другие государственные органы, которые регистрировали, объединяли, меняли, предпринимали всякие легальные действия? Они подтверждены нотариусом, регистраторами и всеми другими чиновниками, которые были вовлечены в этот процесс", – сказал бизнесмен в комментарии РБК-Украина.

Также он рассказал, что не собирался сбегать – он пользовался своим телефоном и, по пути на границу, расплачивался за бензин своей картой. "Меня можно вычислить за 30 секунд", – отметил Мазепа. 18 января он, как сам утверждает, планировал ехать в Давос, где заканчивался Всемирный экономический форум.

"Я не смог 16-го поехать, поехал 18-го. Ехал на своем автомобиле, который видит вся страна и каждый полицейский, рассчитывался за бензин своей картой, пользовался своим телефоном. Теперь ГБР считает, что я пытался убежать", – добавил Мазепа.

Судебный процесс, начавшийся в 12 дня, закончился поздним вечером – суд арестовал Мазепу на два месяца с возможностью выхода под залог. Саму сумму залога судья решил уменьшить и теперь, чтобы выйти из СИЗО, бизнесмену нужно заплатить 349 миллионов гривен. В этот же день избрали меру пресечения еще двум фигурантам дела и брату Мазепы – Юрию. Его также постановили поместить под стражу с альтернативой залога в размере 44 миллионов гривен против 500 миллионов, которые требовало следствие.

Юрий Мазепа (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Манифест 42

Первый вопрос, которым задались все критики процесса над Мазепой, – почему он начался, спустя 10 лет после якобы совершенного правонарушения.

"У общества возникает вопрос, почему именно сейчас. Потому что именно сейчас были раскрыты эти махинации. Потому что обороты были довольно непростые", – сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Сухачев, в свою очередь, добавил, что дело рассматривали разные правоохранительные органы, а в подследственность ДРБ она попала, потому что в ней фигурируют госслужащие.

В день задержания Мазепы за него вступились общественные активисты, которые заявили, что в Украине в целом довольно сложная ситуация с землями. Разобраться в том, кому они принадлежат или какое у них назначение, бывает довольно тяжело.

Также на сторону Мазепы встали некоторые нардепы, среди которых Ярослав Железняк. У себя в Telegram-канале он сразу же заявил, что власть таким образом давит на бизнес. В Concorde Capital, тем временем, рассказали подробности обысков. По их словам, силовики ворвались в офис, выбив дверь бизнес-центра, забрали документы и даже личные вещи сотрудников. При задержании самого Мазепы сотрудники ГБР, по утверждению Concorde Capital, обыскали его автомобиль и не допустили к следственным действиям адвокатов.

"Мы связываем такие действия ДБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес", – уточнили в компании.

Сам Мазепа, общаясь с прессой в суде, также заявил, что связывает дело с его активной позицией, а точнее с общественной организацией "Манифест 42". 42 – это статья в Конституции, где идет речь о том, что "каждый имеет право на предпринимательскую деятельность". Мазепа не раз выходил с публичными заявлениями о том, что концентрация государства в бизнесе довольно высокая.

"Возможно, во время полномасштабной войны это не так плохо, но после нашей победы такая концентрация государства в экономике станет большой преградой для нашего развития", – писал он в блоге для "Экономической правды".

После ареста Мазепы "Манифест 42" выступил с требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые можно свести к одному – прекратить "произвол тыловых силовиков". Сам Зеленский 22 января сообщил, что провел встречу с бизнесом и описал дискуссию как непростую. Результаты встречи, по его словам, будут представлены на СНБО.

Несколько дней ГБР и Офис Генпрокурора ограничивались релизами и комментариями для прессы, но 22 января решили провести пресс-конференцию, часть которой была посвящена кейсу Мазепы. Глава Бюро Сухачев, закончив рассказывать о схеме завладения земель в Вышгородском районе, добавил: "Вот такому "честному" бизнесу мы уделили свое внимание. Хочу вас заверить, что ГБР продолжит свою работу и докажет незаконность действий каждого из подельников".

Глава ОГП Андрей Костин, отвечая на вопрос о том, является ли дело Мазепы давлением на бизнес, заверил, что правоохранители находятся в постоянном диалоге с бизнесом, но есть случаи, когда предприниматели намеренно пользуются неточностями в законодательстве.

"Когда бизнес хочет использовать какие-то недостатки законодательства или какие-то исторические ситуации, где государство или органы местного самоуправления потеряли когда-то на что-то свое право собственности незаконным образом, а потом кто-то даже, возможно, понимая, что это происходило таким образом, покупает и хочет на этом построить "отмытый", "белый" бизнес, (предприниматели – ред.) должны понимать, что существуют риски. Мы же все люди не наивные", – добавил Костин.

Адвокаты Игоря Мазепы подали в апелляцию с ходатайством об изменении меры пресечения. Они хотят отменить содержание под стражей, ограничившись взятием на поруки, личным обязательством или домашним арестом. Сторона защиты ожидает, что суд рассмотрит их заявление 23 января, но все зависит от того, когда Печерский суд передаст в апелляцию материалы дела.