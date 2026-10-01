Дело врачей Odrex: в сентябре не состоялось больше половины заседаний

Резонансное дело о возможной медицинской халатности врачей частной клиники Odrex, связанное со смертью бизнесмена Аднана Кивана, уже около 10 месяцев находится на судебном разбирательстве. В сентябре процесс снова затормозился на фоне ходатайств, отводов и неявок стороны защиты.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию УНН.
Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса.
По версии следствия, действия или бездействия медиков во время лечения Аднана Кивана могли привести к развитию осложнений и смерти пациента. Обвиняемые вину отрицают.
Суд должен установить, соответствовали ли действия врачей медицинским стандартам и существовала ли причинно-следственная связь между лечением и смертью бизнесмена.
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На сентябрь суд назначил сразу 13 заседаний. Такой график должен был разрешить продолжить исследование доказательств и перейти к одному из ключевых этапов процесса - заслушиванию медицинского эксперта.
Однако из 13 назначенных заседаний состоялось всего шесть. Еще семь были перенесены или суд не смог перейти к рассмотрению дела по существу.
После того, как адвокаты Русакова два заседания подряд попросили об отложении из-за участия в других процессах, председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины их неявки неуважительными и сообщил о намерении направить информацию в дисциплинарные органы адвокатуры.
Ранее РБК-Украина уже писало, что дело неоднократно останавливалось из-за неявки защитников и процессуальных ходатайств. В июле, когда обвинительный акт находился в суде более семи месяцев, полное исследование доказательств еще не началось. После передачи дела из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительную стадию пришлось проходить повторно.
В августе процесс наконец-то перешел к исследованию доказательств. Однако уже тогда отмечалось, что стабильного темпа рассмотрение не набрало: заседания продолжали переноситься из-за неявки представителей стороны защиты.
Одним из ключевых этапов процесса должно стать заслушивание медицинского эксперта. Он должен дать суду профессиональные разъяснения по медицинской документации, заключениям экспертиз, протоколам лечения и возможному наличию причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента. К этому этапу суд пытается перейти еще весной.
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Отдельное значение по этому делу имеют сроки давности. Аднан Киван скончался в октябре 2024 года, а для преступления, инкриминируемого врачам по ч. 1 ст. 140 УК Украины, законом установлен срок. После его истечения может возникнуть вопрос об освобождении обвиняемых от уголовной ответственности.
Именно поэтому каждый новый перенос затягивает не только рассмотрение дела, но и приближает его к этой процессуальной границе.
Напомним, основатель KADORR Group Аднан Киван скончался 28 октября 2024 года. Он проходил лечение онкологического заболевания в частной одесской клинике.
В октябре 2025 года двоих врачей, онколога и хирурга клиники Odrex, обвинили в служебной халатности (по ч. 1 ст. 140 УК Украины), которая могло привести к смерти пациента.