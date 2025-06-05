Дело Кириленко: главе АМКУ объявили новое подозрение, его жене - также

Дело Кириленко

В середине августа 2024-го НАБУ сообщило Кириленко подозрение в незаконном обогащении на более 56 млн гривен. Согласно данным следствия, в период с 2020 до 2023 года, стал владельцем:

21 объекта недвижимого имущества;

люксового автомобиля.

Разница между стоимостью имущества и финансовым состоянием чиновника и его жены составила 56,2 млн гривен. В частности он не задекларировал имущество.

28 августа Ириленко была избрана мера пресечения. Впрочем, в тот же день за него внесли залог в полном размере.

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