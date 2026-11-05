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Дело "Карфаген": суд избрал меру пресечения "Боксеру"

17:44 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Виталий Рыбалко (t.me/fuckcorruption)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Виталию Рыбалко, который фигурирует в деле "Карфаген" под прозвищем "Боксер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд избрал Рыбалко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Что известно о "Боксере"

Напомним, вчера, 4 ноября, НАБУ и САП обнародовали новые детали дела "Карфаген". Как оказалось, преступную организацию годами "крышевали" топ-чиновники Нацполиции, СБУ и Офиса генпрокурора. Схема охватывала мошеннические колл-центры, торговлю наркотиками и не только.

В материалах расследования НАБУ и САП фигурируют двое мужчин с позывными "Паша" и "Боксер". По данным следствия, они действовали по указаниям участников преступной организации, а их действия координировал "Консультант".

Позже журналисты "Межі" выяснили, что под позывным "Боксер" фигурирует Виталий Рыбалко - спортсмен из Житомирской области и основатель боксерского спортивного клуба "Удар-Коростень".

Также на пленках упоминается, что "Паша" и "Боксер" ранее фигурировали в деле о похищении бизнесмена Андрея Венгрина. Именно материалы этого производства помогли журналистам установить предполагаемую личность "Боксера".

"Боксер" и "Паша" занимались расправой над людьми по указаниям участников преступной организации.

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