Дело "Карфаген": суд избрал меру пресечения "Боксеру"

Суд избрал Рыбалко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Что известно о "Боксере"

Напомним, вчера, 4 ноября, НАБУ и САП обнародовали новые детали дела "Карфаген". Как оказалось, преступную организацию годами "крышевали" топ-чиновники Нацполиции, СБУ и Офиса генпрокурора. Схема охватывала мошеннические колл-центры, торговлю наркотиками и не только.

В материалах расследования НАБУ и САП фигурируют двое мужчин с позывными "Паша" и "Боксер". По данным следствия, они действовали по указаниям участников преступной организации, а их действия координировал "Консультант".

Позже журналисты "Межі" выяснили, что под позывным "Боксер" фигурирует Виталий Рыбалко - спортсмен из Житомирской области и основатель боксерского спортивного клуба "Удар-Коростень".