Прокурор САП просит суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Среди оснований такого ходатайства сторона обвинения называет риск побега фигуранта за границу, возможность давления на свидетелей и других подозреваемых, а также вероятность уничтожения или искажения доказательств.

По словам прокурора, подозреваемому инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, среди которых участие в преступной организации, коррупционные преступления и легализация имущества. По некоторым статьям ему может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также прокурор обратил внимание на то, что у подозреваемого есть загранпаспорт и, по информации следствия, он 37 раз пересекал государственную границу. В общей сложности за пределами Украины он провел около 300 дней.

Влиятельные связи фигуранта

Отдельно сторона обвинения напомнила о связях подозреваемого с бывшим главой СБУ Василием Малюком и другими представителями правоохранительных органов (Дука, Рубель и т.д.).

По мнению прокурора, фигурант может воспользоваться этими контактами, чтобы скрываться от следствия или незаконно влиять на участников уголовного производства.

Кроме того, прокурор сослался на материалы негласных следственных (розыскных) действий. В них, в частности, зафиксированы разговоры подозреваемого с представителями правоохранительных органов, а также переписка по обыскам в колл-центре в Одессе и возвращение изъятой техники.

Еще одним аргументом обвинения стал отказ подозреваемого предоставить пароли от мобильных телефонов во время задержания. Следствие предполагает, что это могло быть связано с риском уничтожения улик.