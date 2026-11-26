Работа антикоррупционных органов важна для государства, однако это не дает индульгенции и не освобождает их сотрудников от ответственности и независимого расследования их действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуки в интервью изданию "Судебно-юридическая газета".

"НАБУ и САП нужны Украине. Они должны быть частью системы сдержек и противовесов. Вопрос - в добродетели руководителей и отдельных сотрудников и в том, как они используют предоставленные полномочия", - говорит генерал СБУ.

Он утверждает, что все чаще полномочия антикоррупционных органов используются как инструмент давления на других.

"У меня создается впечатление, что громкие фильмы и постоянное расширение круга чиновников, фигурирующих в материалах дел, имеют также эффект устрашения. В частности - правоохранителей, которые могли бы расследовать действия самих антикоррупционеров", - добавил Дука.

Напомним, 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили Сергею Дуке о подозрении в рамках расследования дела "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 65 млн гривен.