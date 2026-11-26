Прокурор САП попросил взять фигуранта дела "Карфаген" генерал-майора СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней и увеличить залог до 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Апелляционной палаты ВАКС.

Как отметил судья во время заседания 26 ноября, прокурор в апелляционной жалобе просил отменить предварительное определение следственного судьи и принять новое - удовлетворив ходатайство детектива в полном объеме по содержанию подозреваемого под стражей на 60 дней с определением залога в 100 млн гривен.

По позиции обвинения Дука сохраняет служебные связи, которые позволяют ему привлекать средства и влиять на других лиц.

В частности, прокурор обратил внимание, что предыдущий залог в 65 млн гривен за подозреваемого внесли 1466 плательщиков, а также привел обстоятельства сбора средств среди работников СБУ и встречи Дуки уже после его увольнения.

Кроме того, сторона обвинения усматривает риск уничтожения доказательств по делу.

Во время слушаний суд начал заслушивать позицию стороны защиты - адвокатов Дуки, после чего объявил перерыв в заседании до 12:00 8 декабря.