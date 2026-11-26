Справа "Карфаген": САП вимагає арештувати Дуку та збільшити заставу до 100 мільйонів
Прокурор САП попросив взяти фігуранта справи "Карфаген" генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів та збільшити йому заставу до 100 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання Апеляційної палати ВАКС.
Як зазначив суддя під час засідання 26 листопада, прокурор в апеляційній скарзі просив скасувати попередню ухвалу слідчого судді та ухвалити нову - задовольнивши клопотання детектива у повному обсязі щодо тримання підозрюваного під вартою на 60 днів із визначенням застави у 100 млн гривень.
За позицією обвинувачення, Дука зберігає службові зв'язки, які дозволяють йому залучати кошти та впливати на інших осіб.
Зокрема, прокурор звернув увагу на те, що попередню заставу в 65 млн гривень за підозрюваного внесли 1466 платників, а також навів обставини збору коштів серед працівників СБУ та зустрічі Дуки вже після його звільнення.
Крім того, сторона обвинувачення вбачає ризик знищення доказів у справі.
Під час слухань суд розпочав заслуховувати позицію сторони захисту - адвокатів Дуки, після чого оголосив перерву у засіданні до 12:00 8 грудня.
Нагадаємо, що 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 65 млн гривень. Повну суму коштів внесли за фігуранта справи "Карфаген" того ж дня.
Водночас раніше сам Дука коментував діяльність антикорупційних органів.
Зокрема, він заявляв, що НАБУ та САП потрібні Україні, але їхні керівники не повинні мати індульгенції.
За словами генерал-майора, важливість роботи цих інституцій для держави не звільняє їхніх співробітників від відповідальності та необхідності незалежного розслідування їхніх дій.