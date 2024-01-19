Дело Гринкевича. Суд Киева разрешил задержать пятого подозреваемого

В заявлении не раскрывают имен фигурантов, однако, по данным РБК-Украина, речь идет о деле, к которому причастен львовский бизнесмен Игорь Гринкевич. Пятый фигурант может быть сыном предпринимателя Романом, объявленным в розыск.

Отмечается, что столичный суд соответствующим решением сегодня удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора.

"Согласно определению суда, органу досудебного расследования предоставлено разрешение на задержание указанного лица с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.

В прокуратуре напомнили, что в рамках производства уведомлено о подозрении 5 лицам, которым инкриминируют создание и участие в ней преступной организации, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст.190 УК Украины).

"Другие четверо участников преступной организации находятся под стражей", - говорится в сообщении.

Дело Гринкевича

Напомним, в конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

Ранее сегодня, 19 января, в ГБР объяснили, почему сразу не арестовали сына Игоря Гринкевича Романа.