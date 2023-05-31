RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дело Князева. Экс-председателю Верховного суда уменьшили сумму залога

Фото: бывший глава Верховного суда Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Наталья Кава

Бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву изменили размер затова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

На заседании в среду, 31 мая, суд изменил меру пресечения экспредседателю Верховного суда Князеву. Теперь размер залога составляет 75 миллионов гривен вместо 107.

Он останется под стражей до 14 июля.

Отметим, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на "не связанную с содержанием под стражей". Речь идет о домашнем аресте, так как у Князева нет денег на залог.

Дело Князева

Напомним, в понедельник, 15 мая, правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. А на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий Князева. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВРП дала разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали до 14 июля с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Больше о деле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудВерховный суд