Дело "Бориваж". В ПАГС рассмотрели решение в отношении компании-владельцев порта

В Северном апелляционном хозяйственном суде рассмотрели решение судьи Екатерины Головиной по делу компании "Агротерминал Логистик", которая является владельцем порта "Бориваж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-акционера "ПриватБанка" Алексея Мартынова.

По его словам, коллегия судей ПАГС в составе судей Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. также вынесли решение в пользу олигархов Коломойского и Боголюбова.

Вместе с тем он добавил, что НАБУ расследует два уголовных дела вокруг порта "Бориваж". Одно уголовное дело расследуется по факту злоупотребления своим служебным положением и завладения должностными лицами ПАО КБ "Приватбанк" чужим имуществом в особо крупных размерах.

Кроме того, по мнению Мартынова, бизнесмен Сергей Тигипко приобщился к истории с выводом порта из собственности государства. Как ранее сообщалось, связанная с ним компания приняла участие в редукционе по продаже права требования по кредитам Бориваж, кроме того Тигипко имеет давнюю связь с топ-менеджером "Приватбанка" Ларисой Чернышевой.

"Кстати в этом уголовном производстве № 42014000000001261 порт "Бориваж" признан вещественным доказательством. Второе уголовное дело № 52024000000000660 НАБУ открыло по факту незаконной продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж", в интересах одиозных олигархов. Возможно НАБУ следует начать и третье уголовное дело, и проверить судей ПАГС Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. на предмет их связи с Коломойским и Боголюбовым", - добавляет он.

Как известно, 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона с участием всего одного участника его продали по сниженной стоимости - за 2 млрд грн.

По словам бывшего акционера "ПриватБанка" Алексея Мартынова, этим аукционом государству был нанесен ущерб в размере не менее 3 млрд грн.

Кроме того, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.

Ранее также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж".