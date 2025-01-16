Справа "Боріваж". У ПАГС розглянули рішення щодо компанії-власників порту

У Північному апеляційному господарському суді розглянули рішення судді Катерини Головіної у справі компанії "Агротермінал Логістик", що є власником порту "Боріваж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook екс-акціонера "ПриватБанку" Олексія Мартинова.

За його словами, колегія суддів ПАГС у складі суддів Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенка О.М. також винесли рішення на користь олігархів Коломойського і Боголюбова.

Разом з тим він додав, що НАБУ розслідує дві кримінальні справи навколо порту "Боріваж". Одна кримінальна справа розслідується за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ "Приватбанк" чужим майном в особливо великих розмірах.

Крім того, на думку Мартинова, бізнесмен Сергій Тігіпко долучився до історії з виведенням порту із власності держави. Як раніше повідомлялося, пов'язана з ним компанія взяла участь у редукціоні з продажу права вимоги за кредитами Боріваж, крім того Тігіпко має давній зв'язок з топ-менеджеркою Приватбанку Ларисою Чернишовою.

"До речі у цьому кримінальному провадженні № 42014000000001261 порт "Боріваж" визнано речовим доказом. Другу кримінальну справу № 52024000000000660 НАБУ відкрило за фактом незаконно продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж", в інтересах одіозних олігархів. Можливо НАБУ слід розпочати і третю кримінальну справу, і перевірити суддів ПАГС Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенка О.М. на предмет їх зв’язку з Коломойським і Боголюбовим", - додає він.

Як відомо, 23 грудня "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону за участю всього одного учасника його продали за зниженою вартістю - за 2 млрд грн.

За словами колишнього акціонера "ПриватБанку" Олексія Мартинова, цим аукціоном державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн.

Крім того, "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж", попри судову заборону та відкриту кримінальну справу. Покупцем стала компанія, яку пов'язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.

Раніше також повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж".