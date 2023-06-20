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Дело Богуслаева: суд оставил под арестом экс-президента "Мотор Сичи"

Фото: Вячеслав Богуслаев, экс-президент "Мотор Сичи" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Ему продлили меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отмечают, что рассмотрели апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда о продлении меры пресечения для Богуслаева до 17 июля 2023 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты в интересах подозреваемого Богуслаева - без удовлетворения", - сказано в сообщении суда.

Дело Богуслаева

Напомним, Вячеслава Богуслаева подозревают в государственной измене. В частности, бывший президент “Мотор Сичи” блокировал передачу боевого вертолета нашим военным после полномасштабного вторжения России.

Также подозреваемый контактировал с представителями российского ВПК и поддерживал оккупацию территории Украины россиянами.

Более детально о Богуслаеве можете узнать в материале РБК-Украина.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичСудМера пресечения