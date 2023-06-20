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Справа Богуслаєва: суд залишив під арештом експрезидента "Мотор Січі"

Фото: В'ячеслав Богуслаєв, експрезидент "Мотор Січі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Йому продовжили запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

У суді зазначають, що розглянули апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду про продовження запобіжного заходу для Богуслаєва до 17 липня 2023 року.

"За результатами апеляційного розгляду рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту на користь підозрюваного Богуслаєва - без задоволення", - сказано в повідомленні суду.

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді. Зокрема, колишній президент Мотор Січі блокував передачу бойового вертольота нашим військовим після повномасштабного вторгнення Росії.

Також підозрюваний контактував з представниками російського ВПК та підтримував окупацію території України росіянами.

Більш детально про Богуслаєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичСудЗапобіжний захід