Дело о 95 млн гривен "Укрзализныци". В Украину экстрадировали подозреваемую

Как пишет НАБУ, речь идет о руководительнице общества, которое незаконно победило в тендере на поставку "Укрзализныци" трансформаторов по искусственно завышенным ценам.

Сделка была разоблачена еще в апреле 2024-го. С тех пор подозреваемая находилась в международном розыске.

"При содействии компетентных органов Республики Болгария осенью 2024 года лицо задержали и впоследствии удовлетворили экстрадиционный запрос Украины. Передача подозреваемой сотрудникам Национального бюро состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг-Зосин" Волынской области", - добавляет НАБУ.

Сделка с закупкой трансформаторов

Как и упоминалось выше, в апреле 2024-го НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему, которую возглавлял бывший советник заместителя председателя Офиса президента, экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Шил. В общем подозрение было сообщено 10 лицам, а убытки "Укрзализныци" составили 94,8 миллиона гривен.

"По ходатайству детективов и прокуроров суд наложил арест на 54 млн грн на банковских счетах компании-поставщика, а также на недвижимое и движимое имущество подозреваемых", - добавляет НАБУ.

Подробнее о деятельности преступной группы можно узнать в материале РБК-Украина.