Пророчество Коробова в действии. Украина впервые проиграла на Шахматной олимпиаде

Украинский шахматист Антон Коробов накануне фактически предсказал поражение сборной Венгрии. По его словам, команде со средним возрастом за 40 лет ровно пройти все 11 раундов олимпиады будет очень сложно.

Пророчество Коробова сбылось довольно быстро. В матче 5-го тура наши шахматисты уступили хозяевам турнира - венграм (1,5:2,5). К тому же, виновником общего поражения стал герой матча с США - Василий Иванчук. Именно 55-летний гроссмейстер – главный ветеран национальной команды – проиграл свою партию, причем белыми фигурами. Руслан Пономарев, Антон Коробов и Владимир Онищук завершили свои противостояния вничью.

После 5-ти туров мужская сборная Украины имеет 8 очков из 10-ти возможных и занимает 13-ю позицию. Впереди – Индия, Китай, Вьетнам и Венгрия (по 10 очков)..

Женская сборная Украины сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2). Юлия Осьмак выиграла на 1-й доске, а Наталья Букса проиграла на 3-й. Вничью завершили партии Анна Ушенина и Инна Гапоненко.

Наша женская команда, набрав 8 очков из 10-ти, идет 20-й. Лидируют – Индия, Армения и Монголия (по 10 баллов).

Кто такой Антон Коробов

39-летний гроссмейстер из Харькова, четырехкратный чемпион Украины (2002, 2012, 2018, 2020). В составе национальной сборной – чемпион Европы по блицу (2013) и классическим шахматам (2021), серебряный призер Всемирных интеллектуальных игр в Пекине (2008) и Шахматной олимпиады (2016), бронзовый призер командного чемпионат мира (2013).

Коробов был тренером Анны Ушениной на победном для нее чемпионате мира среди женщин (2012 год). Дважды получал приз "Шахматный гетман" (в 2012 и 2018 годах), который ежегодно вручается лучшему шахматисту Украины.

В мировом рейтинге сейчас находится на 76-й строчке. Пиковый рейтинг украинца – 25-е место.