Пророцтво Коробова в дії. Україна вперше програла на Шаховій олімпіаді

Український шахіст Антон Коробов напередодні фактично напророкував поразку збірній Угорщини. За його словами, команді зі середнім віком за 40 років рівно пройти всі 11 раундів олімпіади буде дуже складно.

Пророцтво Коробова справдилося доволі швидко. У матчі 5-го туру наші шахісти поступилися господарям турніру – угорцям (1,5:2,5). До того ж, винуватцем загальної поразки став герой матчу зі США – Василь Іванчук. Саме 55-річний гросмейстер – головний ветеран національної команди – програв свою партію , причому білими фігурами. Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Володимир Онищук завершили свої протистояння внічию.

Після 5-ти турів чоловіча збірна України має 8 очок із 10-ти можливих і посідає 13-ту позицію. Попереду – Індія, Китай, В'єтнам та Угорщина (по 10 очок із 10-ти).

Жіноча збірна України зіграла внічию з командою Азербайджану (2:2). Юлія Осьмак виграла на 1-й дошці, а Наталія Букса програла на 3-й. Внічию завершили партії Анна Ушеніна та Інна Гапоненко.

Наша жіноча команда, набравши 8 очок із 10-ти, йде 20-ю. Лідирують – Індія, Вірменія та Монголія (по 10 балів з 10-ти).

Хто такий Антон Коробов

39-річний гросмейстер з Харкова, чотириразовий чемпіон України (2002, 2012, 2018, 2020). У складі національної збірної – чемпіон Європи з бліцу (2013) та класичних шахів (2021), срібний призер Всесвітніх інтелектуальних ігор у Пекіні (2008) і Шахової олімпіади (2016), бронзовий призер командного чемпіонат світу (2013).

Коробов був тренером Анни Ушеніної на переможному для неї чемпіонаті світу серед жінок (2012 рік). Двічі отримував приз "Шаховий гетьман" (у 2012 та 2018 роках), який щорічно вручається найкращому шахісту України.

У світовому рейтингу зараз перебуває на 76-й сходинці. Піковий рейтинг українця – 25-те місце.