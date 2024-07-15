Потребительские настроения ухудшаются: украинцы ждут повышения цен и роста курса доллара

Индекс потребительских настроений украинцев в июне 2024 года снизился на 8 пунктов и составил 64,5 п. Уменьшились все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения снизился и составляет 50,9 п., что на 4,7 п. ниже уровня этого показателя в мае. Индекс экономических ожиданий снизился на 10,2 п. и составляет 73,6 п.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,7 п. и составляет 124,3 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 11,7 п. и составляет 188 п. Индекс девальвационных ожиданий рос на 12 п. и составляет 167 п.

"В июне 2024 года большинство показателей продолжают негативную тенденцию предыдущего периода. Более того, снижение показывает также и индекс текущего положения населения Украины. Кроме этого, выросли также инфляционные и девальвационные ожидания. Соответственно, неопределенность и дальше оказывает существенное влияние как на текущую ситуацию среди населения". Украины, да и на составляющие, которые касаются будущего", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.