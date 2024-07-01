Настроения бизнеса ухудшаются: ожидается рост цен и сокращение численности работников

Украинский бизнес второй месяц негативно оценивает текущие результаты своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июне снизился до 43,6 пунктов (в мае - 48,0)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ .

Как отметили в НБУ, сохранение неопределенности относительно продолжительности войны, рост расходов бизнеса из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак на энергосистему и повышения тарифов, слабый инвестиционный спрос, ухудшение курсовых ожиданий ослабили экономическую активность.

Кроме того, неблагоприятные тенденции на рынке труда из-за нерешенных вопросов, возникших вследствие мобилизационных процессов, а также значительный дефицит квалифицированных работников повлияли на дальнейшее ухудшение ожиданий предприятий всех секторов.

Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг прогнозируют усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты строительства настроены на их незначительное замедление.

Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения общей численности работников, самое существенное - в сфере услуг, отмечают в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 июня 2024 года. В опросе приняло участие 445 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.