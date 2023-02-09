Во Львове и области сегодня хотят уменьшить количество отключений света: подробности

Фото: во Львове и области сегодня хотят уменьшить количество отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во Львове и области днем 9 февраля планируют уменьшить количество и продолжительность отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Львовоблэнерго".

"В четверг (9 февраля) во Львове и области до 15:00 ожидается уменьшение количества и продолжительности отключений, учитывая ситуацию в энергосистеме, после 15:00 отключение по почасовому графику", - говорится в сообщении. Узнать график и свою группу отключения вы можете здесь.