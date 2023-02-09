В Одессе остановили электротранспорт, за ночь в районе произошло более 100 аварий на сетях

В Одессе и районе продолжают применять экстренные отключения света. Только за ночь в Одесском районе произошло более 100 аварий на электросетях, в самой Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации со светом в регионе на сейчас.

По данным ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одесской области, произошедшего утром 26 января, на всей территории области на утро, 9 февраля, продолжают действовать экстренные отключения (аварийное без применения графика почасовых отключений).

Как рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко, за ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий.

"Дал поручение немедленно отреагировать на каждый из них", - написал он в Telegram.

В то же время, как отметил глава региона, в настоящее время ситуация со светом несколько улучшилась.

"Невероятными совместными усилиями нам удалось подать дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее чем сегодня вечером", - добавил Марченко.

Сейчас в Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.

Как сообщалось, в Одесской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Уже к концу суток в регионе сократят продолжительность ограничений.

Напомним, ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться 10 февраля. Вместе с этим будет возможно возобновить электроснабжение в городе и районе.