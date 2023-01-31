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День без отключения света. Во всех областях перенесли проверки: какая причина

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Украина, Вторник 31 января 2023 09:05
День без отключения света. Во всех областях перенесли проверки: какая причина Фото: по всей Украине отменили дни без отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

По всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Ранее сообщалось, что каждый регион с 24 января по 2 февраля будет иметь один день, когда свет не будет выключаться. В этот период специалисты должны проверить потребление электроэнергии и нагрузку на систему.

Режимные дни перенесли из-за большой нагрузки на энергосеть, которая сейчас фиксируется в Украине.

"Для того чтобы дать "безлимит" потребление электроэнергии одной области, нужно значительно ограничить потребление другой. К сожалению, в нынешних реалиях это - невозможно. Энергосистема все еще восстанавливается от постоянных ракетных атак, поэтому проведение режимных дней в регионах может привести к созданию аварийных" ситуаций в сетях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее день без отключений света отменили в Черкасской области. Он был запланирован на 24 января.

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