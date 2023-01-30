В ДТЭК призвали выключать приборы из розеток во время отсутствия света

Включенные в розетки приборы при восстановлении электроснабжения могут привести к аварии на электросети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК.

"Ведь часто после того, как свет появился, включенные в розетки телевизор, компьютер и даже электрическая щетка - все в куче - вызывают резкий одномоментный скачок мощности потребления электроэнергии. И, как следствие, - аварии на электросетях, и еще более длительное отсутствие света. Чтобы этого не было, пожалуйста, выключайте приборы из розеток", - пишет ДТЭК.

Как пишет ДТЭК, частые отключения электроэнергии пагубно влияют на работу оборудования и электроприборов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время в Запорожской области без света остаются 74 населенных пункта из-за повреждений сетей.

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