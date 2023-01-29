ОВА о ситуации со светом в Одессе: ситуация не критична, но прогнозы делать нельзя

Ситуация в энергосистеме Одесской области все еще остается сложной после последних обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире национального телемарафона.

По его словам, энергетики ведут круглосуточную работу по восстановлению энергосистемы. Однако, кроме экстерных отключений, приходится применять еще и аварийные.

"Наши энергетики работают круглосуточно. Помимо экстренных есть и аварийные отключения, потому что трансформатор сгорит, то какие-то другие вопросы. Но через несколько часов электроэнергия появляется в жилищах наших жителей... Надеюсь, что через некоторое время сможем выйти хотя бы на стабилизационные. графики", - сказал Братчук.

Он также отметил, что пока нельзя делать прогнозы о том, когда область выйдет на графики отключения электроэнергии.

"Я не буду делать прогнозы (по срокам выхода на графики – ред.)... Это как на фронте, ситуация очень динамичная и она меняется. Поэтому здесь без прогнозов. Но работают круглосуточно", - заявил он.