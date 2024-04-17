Потребление электроэнергии из-за похолодания стремительно растет, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине из-за похолодания стремительно растет. Утром 17 апреля его уровень на 6,5% выше аналогичного вчерашнего показателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Для того чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет - тепловые электростанции являются одной из основных целей ракетных ударов россиян", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вчера суточный максимум потребления был около 21:00. Он почти на 2% превысил максимальное потребление в понедельник 15 апреля.

"С 19:00 до 22:00 часов Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - отметили в пресс-службе.

Производство

По данным пресс-службы, на тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях идет плановая ремонтная кампания.

Аварийная помощь

Во вторник, 16 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии - имелся дефицит. Для поддержки баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 20.00 до 22.00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии общим объемом 400 МВт*ч.