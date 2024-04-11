Ждать ли отключений света вечером из-за разрушения Трипольской ТЭС: ответ "Укрэнерго"

Из-за Трипольской ТЭС система лишилась части мощности. Пока в "Укрэнерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

"Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления", - отметили в компании.

На данный момент работают солнечные электростанции, в системе профицита и есть небольшой экспорт. На вечерний максимум - с 19.00 до 22.00 - возможен незначительный дефицит электроэнергии.

"Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно, придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее оказать", - заявили в "Укрэнерго".

В случае необходимости ограничений потребления в компании обещают сообщить заранее. "Пока попытаемся пройти вечер без них", - сказали в "Укрэнерго".

Ситуация в Харькове

В компании также отметили, что самая сложная ситуация с энергообеспечением - в Харькове. "Ситуация самая сложная именно там. Вновь поражены энергообъекты в регионе, сейчас пытаются запитать критическую инфраструктуру и дать больше мощности для запитки города и области", - отметили в "Укрэнерго"

Ситуацию в Харькове в компании называют "непредсказуемой" с точки зрения того, что россияне не оставляют попыток отрезать город от энергосистемы. "Поэтому прогнозы, когда все будет отремонтировано давать трудно - это зависит от последующих атак и их последствий", - отметили в пресс-службе "Укрэнерго".