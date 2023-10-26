ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Киевстаре" заявили о смс-атаке украинцев с призывом сдать ВСУ

Четверг 26 октября 2023 21:16
UA EN RU
В "Киевстаре" заявили о смс-атаке украинцев с призывом сдать ВСУ Фото: в "Киевстаре" заявили о смс-атаке украинцев с призывом сдать ВСУ (dreamtown ua)
Автор: Наталья Кава

Телекоммуникационная компания "Киевстар" заявила, что ее пользователи получили SMS-рассылку с призывами к государственной измене.

Как сообщает РБК-Украина, об этом компания написала в своем Twitter.

Как рассказали в компании, была обнаружена SMS-рассылка с призывами к государственной измене.

"Рассылка сообщений осуществлялась через интернет, ее источник находится за границей. О действиях злоумышленников уведомлены СБУ и Киберполиция Украины", - говорится в сообщении.

Что делать, если получили СМС от врага

РБК-Украина спросила у Киберполиции, что делать украинцам в таких случаях.

Так, главный инспектор отдела коммуникации Департамента киберполиции Артем Олещенко советует сообщить киберполиции об источнике спам-рассылок при подозрении на совершение преступления посредством формы обратной связи.

В случае получения сообщений из неизвестных источников советуют не переходить по имеющимся у них ссылкам – за ними может скрываться фишинговый ресурс. Также никогда не вводите персональные данные и другую конфиденциальную информацию на подозрительных сайтах.

Российские фейки и ИПСО

Отметим, что страна-агрессор постоянно атакует Украину фейками и распространяет дезинформацию в сети. Таким образом, она пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

К тому же Россия пытается завербовать украинцев, чтобы они сообщали оккупантам о наших военных, местах их дислокации, технике и т.д.

В частности, недавно стало известно, что российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта создают десятки различных фейковых телевизионных сюжетов о якобы отключении света в Украине. Они распространяют их в соцсетях, якобы, от украинских телеканалов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ