В российских дронах нашли SIM-карту украинского оператора
В российских дронах, которые страна агрессор запускает по территории Украины, была найдена SIM-карта украинского оператора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) и "Киевстар" в Twitter.
По предварительным данным, РФ использует SIM-карты оператора "Киевстар".
Это позволяет россиянам использовать мобильную сеть оператора для отслеживания местонахождения беспилотника, а также для изменения траектории его полета.
Фото: беспилотник с SIM-картой (twitter.com/mil_in_ru)
В компании также отреагировали на распространенную информацию. Там заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы "сделать невозможным повторение ситуации в будущем".
Фото: скриншот (twitter.com/TwiyKyivstar)
Следует заметить, что это уже не первый случай, когда РФ использует украинских операторов. В частности, ранее "Киевстар" заявлял о том, что пользователи получили SMS-рассылку с призывами к государственной измене.
Атака РФ по Украине 30 ноября
Минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.
В общей сложности силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.
Однако есть и попадание. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки многие раненые, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.