ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спосіб виправдати воєнні злочини, - Подоляк про новий епізод російської пропаганди

Новость на русском →
Неділя 04 вересня 2022 11:50
Спосіб виправдати воєнні злочини, - Подоляк про новий епізод російської пропаганди Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія вдається до чергової пропаганди й звинувачення України, аби приховати свої воєнні злочини.

Про це пише РБК-Украина з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Нові фейки РФ для Женеви. Ми вже чули про "брудну ядерну бомбу", "бойові голуби" і "чудо-снаряди на АЕС, що повертаються на 180". Новий епізод – "українська хімічна зброя". Чиста пропаганда, яку використовують росіяни, які хочуть виправдати свої масові військові злочини", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння. Після цього Москва почала готувати документи, аби звинуватити Україну в нібито застосуванні хімічної зброї.

Також ми писали про те, що писало про те що колаборант Сальдо потрапив до лікарні. Через деякий час стало відомо, що гауляйтер Херсона перебуває в медикаментозній комі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"