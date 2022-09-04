Спосіб виправдати воєнні злочини, - Подоляк про новий епізод російської пропаганди

Про це пише РБК-Украина з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Нові фейки РФ для Женеви. Ми вже чули про "брудну ядерну бомбу", "бойові голуби" і "чудо-снаряди на АЕС, що повертаються на 180". Новий епізод – "українська хімічна зброя". Чиста пропаганда, яку використовують росіяни, які хочуть виправдати свої масові військові злочини", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння. Після цього Москва почала готувати документи, аби звинуватити Україну в нібито застосуванні хімічної зброї.

Також ми писали про те, що писало про те що колаборант Сальдо потрапив до лікарні. Через деякий час стало відомо, що гауляйтер Херсона перебуває в медикаментозній комі.

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