Спорт, готелі та ЗНО: Зеленський оголосив другий етап пом'якшення карантину 22 травня

Президент Володимир Зеленський анонсував другий етап пом'якшення карантину в Україні з 22 травня. Про це він заявив в ході традиційного відеозвернення.

Зеленський відзначив, що Україна вже третій день живе в режимі першого етапу пом'якшення карантину.

"Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та інше", - заявив він.

Він також підкреслив, що ще не ясно, як планувати літню відпустку, коли відновляться польоти і робота кінотеатрів.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я ще раз прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантину. Він також зазначив, що Україна знаходиться на так званому плато захворюваності.

Сьогодні стало відомо, що в Києві після 22 травня мають намір відновити роботу транспорту в звичайному режимі. При цьому місцева влада просить уряд дозволити запуск метрополітену з 25 травня.