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Соединенные Штаты опробуют беспилотные подлодки неподалеку от Тайваня

Фото: Соединенные Штаты испытают беспилотные подлодки неподалеку от Тайваня (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Как заявил начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей, такое испытание полностью

Стоит отметить, что Жозеп Боррель высказался о Тайване после неоднозначного заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер после визита в Китай сказал, что Европе следует снизить зависимость от США, чтобы не быть вовлеченными в конфликт за Тайвань.

Также, по словам Макрона, в вопросе Тайваня Франция не должна быть "васалом" США.

При этом далеко не все страны ЕС поддерживают позицию Эммануэля Макрона по отношению к дружбе с Китаем.

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