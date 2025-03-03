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Соединенные Штаты приостановили кибероперации против России, - CNN

Понедельник 03 марта 2025 04:36
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Соединенные Штаты приостановили кибероперации против России, - CNN Фото: принятое решение опасно для США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США приостановили операции и планирование кибероперации против России. Этот шаг является "серьезным ударом", особенно с учетом того, что планирование таких операций требует времени и исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, беспокойство вызывает то, что приостановка наступательных киберопераций против России сделает США более уязвимыми для потенциальных кибератак из Москвы. Он отметил, что РФ имеет грозный штат хакеров, способных нарушить критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и собирать конфиденциальную разведывательную информацию.

Тем временем CNN пишет, что пауза в операциях и планировании со стороны Киберкомандования США, военного наступательного и оборонительного киберподразделения, произошла на фоне попыток администрации Трампа добиться более широкой разрядки напряженности в отношениях с Россией.

"Из-за проблем оперативной безопасности мы не комментируем и не обсуждаем киберразведку, планы или операции. Для министра Хегсета нет более важного приоритета, чем безопасность бойцов во всех операциях, включая киберпространство", -:добавил CNN высокопоставленный военный чиновник, имея в виду министра обороны США Пита Хегсета.

Напомним, в ночь на пятницу в Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные Штаты и РФ провели "конструктивные обсуждения" насчет дипломатических миссий во время встречи в Турции, 27 февраля. Стороны договорись провести еще одну встречу "в ближайшем будущем".

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