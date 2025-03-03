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Сполучені Штати призупинили кібероперації проти Росії, - CNN

Понеділок 03 березня 2025 04:36
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Сполучені Штати призупинили кібероперації проти Росії, - CNN Фото: ухвалене рішення небезпечне для США (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США призупинили операції та планування кібероперації проти Росії. Цей крок є "серйозним ударом", особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу і досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами чиновника, занепокоєння викликає те, що призупинення наступальних кібероперацій проти Росії зробить США більш уразливими для потенційних кібератак із Москви. Він зазначив, що РФ має грізний штат хакерів, здатних порушити критичну інфраструктуру Сполучених Штатів і збирати конфіденційну розвідувальну інформацію.

Тим часом CNN пише, що пауза в операціях і плануванні з боку Кіберкомандування США, військового наступального й оборонного кіберпідрозділу, сталася на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися ширшого розряджання напруженості у відносинах із Росією.

"Через проблеми оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани або операції. Для міністра Гегсета немає важливішого пріоритету, ніж безпека бійців у всіх операціях, включно з кіберпростором", - додав CNN високопоставлений військовий чиновник, маючи на увазі міністра оборони США Піта Гегсета.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю в Держдепартаменті США повідомили, що Сполучені Штати і РФ провели «конструктивні обговорення» щодо дипломатичних місій під час зустрічі в Туреччині, 27 лютого. Сторони домовилися провести ще одну зустріч "у найближчому майбутньому".

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