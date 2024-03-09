Мобилизация осужденных. Малюська анонсировал внесение законопроекта в Раду

На следующей неделе законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной раде.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект, - ред.) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что есть тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими и стать полноправными членами Сил обороны.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления при исполнении воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", - подчеркнул министр.

Он добавил, что не ожидает затягивания рассмотрения в парламенте этого законопроекта, ведь по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", - пояснил Малюська.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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