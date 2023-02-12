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После выходных со светом. ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 17:18
После выходных со светом. ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику Фото: с понедельника возможно применение графиков отключения света (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

С началом рабочей недели украинцам следует подготовиться к введению графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телеканала "Рада".

"Комбинация нескольких факторов позволяет сегодня в конкретный день не ограничивать потребление. Но завтра, когда будет рабочий день и потребление повысится, будут применяться графики отключений", - заявил Сахарук.

Однако он заявил, что, кроме балансовых отключений, есть также сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас отключать электроснабжение.

"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и которые еще не отремонтированы полностью, например Одесса, Киевщина, Харьковщина, Запорожье", - отметил исполнительный директор.

Он объяснил, почему на выходные не выключали свет и что позволило увеличить генерацию и поставку электроэнергии:

  • возврат в систему ряда тепловых атомных блоков;
  • рост производства электроэнергии солнечными станциями из-за благоприятных погодных условий;
  • отремонтированные благодаря энергетикам сети.

Кроме того, по словам Сахарука, положительную роль играют потепление, более длинный световой день и традиционное уменьшение потребления электричества в течение двух выходных.

РБК-Украина сообщило, что с понедельника, 13 февраля, в Одессе заработает электротранспорт.

Кроме того, мы писали, что Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно был выключен из-за атаки.

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ДТЭК
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