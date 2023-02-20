Центр Киева перекрыли: в чем причина

В Киеве сегодня с утра перекрыли центр города. Также ограничили движение автомобилей на Шулявском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Сегодня правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Киева, в частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту.

Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.

В сети отмечают, что движение в столице перекрыли из-за иностранных гостей, приехавших в Киев в День памяти Героев Небесной Сотни.

На фоне этого в Киеве резко подскочили цены на такси из-за усложненного движения и пробок.

Фото: в Киеве выросли цены на такси из-за ограниченного движения транспорта

(скриншоты служб такси)