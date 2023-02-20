Центр Киева перекрыли: в чем причина
В Киеве сегодня с утра перекрыли центр города. Также ограничили движение автомобилей на Шулявском мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
Сегодня правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Киева, в частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту.
Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.
В сети отмечают, что движение в столице перекрыли из-за иностранных гостей, приехавших в Киев в День памяти Героев Небесной Сотни.
На фоне этого в Киеве резко подскочили цены на такси из-за усложненного движения и пробок.
Фото: в Киеве выросли цены на такси из-за ограниченного движения транспорта
(скриншоты служб такси)
Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони собиралась посетить Киев в канун годовщины вторжения России. Итальянские СМИ отмечают, что ее визит запланирован на 21 февраля.
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