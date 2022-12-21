"Сначала тюрьма и вши, а потом яичница в Крыму": СБУ о Медведчуке после обмена

В СБУ прокомментировали фото одиозного политика и кума Путина Виктора Медведчука из оккупированной Ялты были сделаны после его обмена. Вероятно, таким образом, россияне хотят показать, что "с ним все хорошо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя СБУ Василия Малюка в интервью Наталье Мосейчук для телеканала "1+1".

"Заказал яичницу в одном небольшом кафе - вот и все обстоятельства. Сначала извините, тюрьма и вши, потом - обмен, а потом - яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере, он себя так чувствовал", - прокомментировал Малюк фотографии Медведчука из Ялты.

При этом глава СБУ говорит, что присутствием Медведчука в Крыму россияне хотят показать, что тот "жив и здоров".

На вопрос журналиста, встречался ли Медведчук с Путиным после обмена, он ответил: "Я больше убежден, что он встречался с Путиным".

Напомним, что 21 сентября Украине удалось вернуть домой из российского плена 215 человек, из которых 108 бойцов "Азова". При этом непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука.

Добавим, что обмен политика, как пояснили правоохранители,не препятствует рассмотрению его дел в суде и назначению наказания.

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