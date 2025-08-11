RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну России против Украины честным и длительным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой и проинформировал его о контактах с партнерами и наших дипломатических усилиях.

Также президент поблагодарил Литву и все страны Северной Европы и Балтии за вчерашнюю декларацию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также готовность прилагать дипломатические усилия, оказывать помощь нашей стране и усиливать санкции против России.

"У нас одинаковая позиция: сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну честным и длительным миром. Без четких гарантий безопасности любые другие договоренности только дадут России возможность возобновить свои силы", - отметил Зеленский.

Также президенты обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Зеленский поблагодарил за вклад Литвы в поставки систем Patriot в Украину.

"Говорили также о ситуации с переговорным процессом по вступлению Украины в Евросоюз. Гитанас полностью разделяет нашу позицию: Украина и Молдова должны двигаться к членству в ЕС синхронно и одновременно. Спасибо!", - добавил глава государства.

 

Слухи о сделке США и России

Напомним, на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в СМИ появились слухи о том, что американские и российские чиновники могут готовить соглашение, которое предусматривает заморозку войны РФ против Украины. В его рамках Москва сохранит контроль над оккупированными территориями.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что успеха не будет, если Вашингтон с Москвой договорятся без Киева.

Сегодня Трамп отметил, что не будет заключать мирное соглашение о завершении войны России против Украины, ведь это не его дело.

