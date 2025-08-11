Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой и проинформировал его о контактах с партнерами и наших дипломатических усилиях.

Также президент поблагодарил Литву и все страны Северной Европы и Балтии за вчерашнюю декларацию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также готовность прилагать дипломатические усилия, оказывать помощь нашей стране и усиливать санкции против России.

"У нас одинаковая позиция: сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну честным и длительным миром. Без четких гарантий безопасности любые другие договоренности только дадут России возможность возобновить свои силы", - отметил Зеленский.

Также президенты обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Зеленский поблагодарил за вклад Литвы в поставки систем Patriot в Украину.

"Говорили также о ситуации с переговорным процессом по вступлению Украины в Евросоюз. Гитанас полностью разделяет нашу позицию: Украина и Молдова должны двигаться к членству в ЕС синхронно и одновременно. Спасибо!", - добавил глава государства.