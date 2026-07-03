Оплатил и снова виноват? Адвокат объяснила, как быстро ТЦК могут выписать новый штраф

Как быстро появляются штрафы в системе

По словам Лебедевой, штрафы за правонарушения, например, за неявку по повестке, подтягиваются в систему автоматически в течение примерно 7 дней. После того как человек оплачивает его и подает заявку через приложение "Резерв+", статус обновляется.

Обычно за 3-5 дней штраф отменяется и в приложении отображается "чистый профиль". Однако успешная оплата не означает, что процесс завершен до конца.

Адвокат обратила внимание, что в юридической практике уже есть случаи, когда новый штраф появляется у военнообязанного через очень короткий промежуток времени:

"Может быть такое, есть такие клиенты у нас, у которых новый штраф появляется через 2 часа, через двое суток, через неделю, через 5 дней", - сказала Лебедева.

Могут ли выписать несколько штрафов одновременно

Также она подчеркнула, что получить два или три штрафа одновременно невозможно. Если человека с отсрочкой, который не обновил данные или не явился по повестке, сотрудники ТЦК останавливают на улице, на него составляют только один протокол и выносят одно постановление.

Даже при наличии отсрочки от мобилизации за сам факт нарушения правил воинского учета будет выписан один штраф в размере 17 тысяч гривен.

При оплате в первые 10 дней сумма составляет 8500 гривен, а в случае просрочки более 15 дней она возрастает до 34000 гривен.

Однако выписывание штрафов один за другим за разные правонарушения - это вполне реальная ситуация: после оплаты первого в системе может появиться следующий.