Сплатив і знову винен? Адвокат пояснила, як швидко ТЦК можуть виписати новий штраф

Як швидко з'являються штрафи у системі

За словами Лебєдєвої, штрафи за правопорушення, наприклад, за неявку за повісткою, підтягуються в систему автоматично протягом приблизно 7 днів. Після того, як людина оплачує її та подає заявку через застосунок "Резерв+", статус оновлюється.

Зазвичай за 3-5 днів штраф скасовується та у додатку відображається "чистий профіль". Проте успішна оплата не означає, що процес завершено остаточно.

Адвокат звернула увагу, що в юридичній практиці вже є випадки, коли новий штраф з'являється у військовозобов'язаного через дуже короткий проміжок часу:

"Можливо, є такі клієнти у нас, у яких новий штраф з'являється через 2 години, через дві доби, через тиждень, через 5 днів", - сказала Лебєдєва.

Чи можуть виписати кілька штрафів одночасно

Також вона наголосила, що отримати два чи три штрафи одночасно неможливо. Якщо людину з відстрочкою, яка не оновила дані або не з'явилася за повісткою, співробітники ТЦК зупиняють на вулиці, на неї складають лише один протокол і виносять одну постанову.

Навіть за наявності відстрочки від мобілізації за сам факт порушення правил військового обліку буде виписано один штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

При оплаті у перші 10 днів сума складає 8500 гривень, а у разі прострочення понад 15 днів вона зростає до 34000 гривень.

Однак виписування штрафів один за одним за різні правопорушення - це цілком реальна ситуація: після сплати першого у системі може з'явитися наступний.