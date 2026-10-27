Оплатить сдачу экзаменов на права теперь можно онлайн: подробности

За какие услуги можно заплатить онлайн

В системе "Платежный хаб" теперь доступна оплата за:

сдачу теоретического экзамена;

сдачу практического экзамена;

выдачу водительского удостоверения.

Система позволяет сформировать платеж при оформлении услуги у администратора сервисного центра. Она автоматически определяет необходимые реквизиты, перечень платежей и подсчитывает общую сумму в соответствии с выбранной услугой.

После этого клиент получает персональный QR-код, который можно отсканировать смартфоном и оплатить услугу через мобильное приложение банка. Также можно воспользоваться другими электронными платежными сервисами или оплатить счет в кассе банка.

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Как работает "Платежный хаб"

Система позволяет сократить время обслуживания, поскольку посетителям больше не нужно отдельно оплачивать счета в банковском учреждении или терминале, а затем повторно ждать вызов к администратору.

После оплаты подтверждение транзакции автоматически отображается в базе сервисного центра. Поэтому бумажную квитанцию печатать и предоставлять администратору не нужно.

По данным Главного сервисного центра МВД, по состоянию на 20 октября 2026 года через "Платежный хаб" обработали более 440 тысяч запросов. Общая сумма платежей составила почти 360 миллионов гривен.