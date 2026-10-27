Оплатить сдачу экзаменов на права теперь можно онлайн: подробности

В Украине с 27 октября можно оплачивать онлайн еще три услуги сервисных центров МВД. Ранее через эту систему можно было оплатить только регистрационные действия с транспортными средствами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
В системе "Платежный хаб" теперь доступна оплата за:
Система позволяет сформировать платеж при оформлении услуги у администратора сервисного центра. Она автоматически определяет необходимые реквизиты, перечень платежей и подсчитывает общую сумму в соответствии с выбранной услугой.
После этого клиент получает персональный QR-код, который можно отсканировать смартфоном и оплатить услугу через мобильное приложение банка. Также можно воспользоваться другими электронными платежными сервисами или оплатить счет в кассе банка.
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Система позволяет сократить время обслуживания, поскольку посетителям больше не нужно отдельно оплачивать счета в банковском учреждении или терминале, а затем повторно ждать вызов к администратору.
После оплаты подтверждение транзакции автоматически отображается в базе сервисного центра. Поэтому бумажную квитанцию печатать и предоставлять администратору не нужно.
По данным Главного сервисного центра МВД, по состоянию на 20 октября 2026 года через "Платежный хаб" обработали более 440 тысяч запросов. Общая сумма платежей составила почти 360 миллионов гривен.
Напомним, Кабмин принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Документы категорий А1, А, В, В1 и ВЭ будут выдаваться на 15 лет, а категорий С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е и Т - на 5 лет. Ранее выданные удостоверения остаются действительными до указанной в них даты. При обмене прав по истечении срока действия повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется, однако предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование.