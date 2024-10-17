Украинцы смогут получить дополнительные деньги на дрова и уголь: кто имеет право на выплаты

Кабинет министров утвердил порядок предоставления дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный сезон. Деньги могут выплатить до конца декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 октября 2024 г. №1169 .

Получателями дополнительной поддержки являются люди, которые имеют право на льготы, и не получают коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления и не используют природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Кроме того, деньги могут получить получатели льгот/жилищных субсидий.

Нормы

Предоставление дополнительной поддержки в отопительном сезоне осуществляется с учетом следующих норм и предельных показателей стоимости твердого печного бытового топлива:

1) минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления льгот в отопительном сезоне 2024/25 года - объем твердого топлива, которое может выделить 12064500 Ккал тепла (которое ориентировочно можно получить из 6,22 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или из 1,87 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

2) минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления жилищных субсидий в отопительном сезоне 2024/25 года - объем твердого топлива, которое может выделить 14367096 Ккал тепла на домохозяйство в год (которое ориентировочно можно получить из 7,41 тонн свежесрубленной древесины влажности 50% или 2,23 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

3) предельный показатель стоимости твердого печного бытового топлива для предоставления дополнительной поддержки в отопительном сезоне 2024/25 года применяется 0,001239538695 грн за 1 Ккал;

4) в последующих отопительных сезонах указанные предельные показатели стоимости твердого печного бытового топлива индексируются на коэффициент прогнозируемой инфляции.

Размер дополнительной поддержки определяется как разница между размером начисленных средств льгот или жилищных субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива, рассчитанных с учетом минимальных норм обеспечения твердым печным бытовым топливом и предельного показателя его стоимости, и размером начисленных/выплаченных средств льгот или жилищных субсидий твердого печного бытового топлива, рассчитанных с учетом минимальных норм обеспечения твердым печным бытовым топливом и предельного показателя его стоимости.

Порядок выплат

Согласно постановлению, пенсионный фонд Украины до 25 сентября накануне отопительного сезона, который проходит с октября по апрель (в 2024 году - до 15 октября), информирует средствами мобильной связи/электронных коммуникаций, в частности через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильный приложение ПФУ, получателей льгот/жилищных субсидий (кроме тех получателей, которые ранее давали согласие) о необходимости до 30 сентября (в 2024 году - до 22 октября) удобным для них способом после обратиться в органы ПФУ для предоставления от своего имени и имени членов семьи такого получателя, на которых распространяется льгота

После поступления от ПФУ информации о получателях льгот/жилищных субсидий, необходимой для проведения выплаты дополнительной поддержки, партнеры в течение десяти рабочих дней осуществляют выплату дополнительной поддержки путем перечисления средств на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет такого получателя.

В 2024 году обмен информацией и проведение выплаты дополнительной поддержки, определенные абзацем первым настоящего пункта, осуществляются до 10 и 23 декабря соответственно

Дополнительная поддержка в 2024 году выплачивается за средства государственного бюджета, а также за средства партнеров согласно Меморандуму о взаимопонимании сотрудничества между Минсоцполитики, Пенсионным фондом Украины и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.