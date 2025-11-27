ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Не заплатили 3 млрд долларов. ПриватБанк принудительно взыскает активы Коломойского и Боголюбова

Украина, Четверг 27 ноября 2025 12:29
UA EN RU
Не заплатили 3 млрд долларов. ПриватБанк принудительно взыскает активы Коломойского и Боголюбова Логотип ПриватБанк (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Дубровенко

ПриватБанк запускает принудительное взыскание активов с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Бывшие владельцы не уплатили банку более 3 млрд долларов по решению Высокого суда Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

ПриватБанк объявил о начале процедуры принудительного взыскания активов с бывших владельцев финучреждения - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В рамках добровольного исполнения решения Высокого суда Англии они должны были уплатить банку более 3 млрд долларов США, но этого не сделали.

Срок, отведенный для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года, завершился 24 ноября. Этим решением суд обязал Коломойского и Боголюбова компенсировать ПриватБанку убытки и проценты на сумму более 3 млрд долларов. По состоянию на сегодня никаких выплат от ответчиков не поступило.

Решение Высокого суда Англии может быть реализовано не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях в соответствии с их национальным законодательством. ПриватБанк уже готовится инициировать процедуры признания и исполнения этого решения в ряде стран за пределами Британии, в том числе и в Украине, где у Коломойского и Боголюбова есть активы.

"Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Там отметили, что банк будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме - в том числе через механизмы трансграничного взыскания.

Напомним, 10 ноября Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов. Попытки Коломойского и Боголюбова обжаловать решение и остановить его выполнение были отклонены.

30 июля 2025 года Высокий суд Лондона постановил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно вывели почти 2 млрд долларов ПриватБанка. Суд охарактеризовал схему как "очень сложную схему перекредитования, которая действовала в интересах физических лиц-ответчиков".

Добавим, с 2023 года Коломойский находится в СИЗО. Ему инкриминируют многочисленные преступления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Боголюбов ПриватБанк Суд Банки Игорь Коломойский
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины